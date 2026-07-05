Захарова: Зеленскому украинцы не нужны - ни мертвые, ни живые

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе со «Звездой» прокомментировала отказ Украины забирать тела погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке.
Ранее Минобороны предложило Киеву приостановить боевые действия в окрестностях города, чтобы передать украинской стороне тела погибших.
«Зеленскому украинцы не нужны - ни мертвые, ни живые», - сказала Захарова.
Украина передала ответ по каналам связи спецслужб. В Минобороны России также отреагировали на отказ Украины от передачи тел. В ведомстве заявили, что киевский режим не дает родственникам достойно похоронить военнослужащих.
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