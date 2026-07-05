Украина не стала забирать тела погибших военнослужащих в Константиновке, чтобы не портить усиленно создаваемый перед западными союзниками образ успехов на поле боя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре, им этого совсем не хочется», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские власти собираются просить у Запада очередную финансовую помощь, поэтому реальная картина на фронте им не нужна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны «ни живые, ни мертвые».

Напомним, что Минобороны РФ предлагало ВСУ остановить боевые действия в окрестностях Константиновки, чтобы передать тела погибших военнослужащих ВСУ. Киев отказался от инициативы. Российская армия полностью освободила город в ночь на 4 июля.