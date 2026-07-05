МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мирошник: Киев не забрал тела, чтобы не портить образ «побед»

Украина отказалась от предложения России забрать тела военнослужащих ВСУ в Константиновке.
Константин Денисов 05-07-2026 20:12
© Фото: Пресс-служба Владимира Мединского, РИА Новости

Украина не стала забирать тела погибших военнослужащих в Константиновке, чтобы не портить усиленно создаваемый перед западными союзниками образ успехов на поле боя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре, им этого совсем не хочется», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские власти собираются просить у Запада очередную финансовую помощь, поэтому реальная картина на фронте им не нужна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны «ни живые, ни мертвые».

Напомним, что Минобороны РФ предлагало ВСУ остановить боевые действия в окрестностях Константиновки, чтобы передать тела погибших военнослужащих ВСУ. Киев отказался от инициативы. Российская армия полностью освободила город в ночь на 4 июля.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #МИД РФ #константиновка #Родион Мирошник
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 