CNN: саммит НАТО может закончиться скандалом из-за настроения Трампа

На Западе боятся, что саммит НАТО в Анкаре может обернуться скандалом из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

«В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдет гладко, учитывая скверное настроение американского лидера», - говорится в публикации.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что Украине уделят меньше внимания на грядущем саммите. Лидеры ЕС могут поступить так, чтобы лишний раз не расстраивать Трампа.

Накануне министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил газете Politico, что лидерам европейских стран НАТО следует быть дипломатичными, чтобы не оттолкнуть президента США. По его мнению, Евросоюз пока далек от готовности защищать себя без постоянной помощи США. Поэтому европейцам необходимо, чтобы американцы оставались на их стороне.

Трамп в последнее время подвергал резкой критике союзников в Европе за отказ присоединиться к войне с Ираном. ЕС в полном составе отказался участвовать в боевых действиях на стороне США. В ответ Трамп назвал европейских союзников трусами и пообещал «запомнить это». Он также подверг критике НАТО, назвав альянс «бумажным тигром» без участия Америки.

Публицист, американист Малек Дудаков в студии «Открытого эфира» на «Звезде» объяснил, что идеологические союзники Трампа уже начинают отстраняться от него. И даже если демократы придут к власти в 2028 году и попытаются восстановить отношения с ЕС, то наладить контакт уже не получится. Союзники в Европе, а именно сторонники правых партий и евроскептики, все больше разочаровываются в политике США. Так, например, скандал главы Белого дома с премьер-министром Италии Джорджей Мелони тоже был неспроста, считает американист. По его мнению, Мелони выгоден конфликт с Трампом. В следующем году ожидаются сложные всеобщие выборы, и она, видя, что бывает с теми, кто не успел «вовремя отстроиться» от президента США, делает все, чтобы с ним никак не ассоциироваться.