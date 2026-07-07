Двое задержаны по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

На Украине задержали двоих по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщило интернет-издание «Украинская правда».

«Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых», - говорится в публикации.

Отмечается, что одним из задержанных является действующий офицер украинской разведки. Второй - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. До этого Международная организация уголовной полиции (Интерпол) внесла ее в базу розыска. Женщина проходила по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что к покушению на украинского предпринимателя в Монако может быть причастен киевский режим.