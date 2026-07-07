МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое задержаны по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Задержанные являются офицером разведки Украины и бывшим правоохранителем.
Анастасия Митина 07-07-2026 12:55
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Global look press

На Украине задержали двоих по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщило интернет-издание «Украинская правда».

«Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых», - говорится в публикации.

Отмечается, что одним из задержанных является действующий офицер украинской разведки. Второй - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. До этого Международная организация уголовной полиции (Интерпол) внесла ее в базу розыска. Женщина проходила по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что к покушению на украинского предпринимателя в Монако может быть причастен киевский режим.

#Украина #Задержание #подозреваемые
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 