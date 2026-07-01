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Во Франции допустили причастность Зеленского к покушению на Ермолаева

Покушение произошло в Монако 29 июня, пострадали Вадим Ермолаев, его сын-подросток и сопровождавшая их женщина.
Ян Брацкий 01-07-2026 08:52
© Фото: Matthias Balk dpa Global Look Press

Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин допустил, что к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастен киевский режим. Чиновник уточнил, что Ермолаев в свое время дистанцировался от Владимира Зеленского и его политических соратников, а потому мог стать целью покушения.

«Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом преследует граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» - написал Рашлин в социальной сети X.

Напомним, громкое покушение в Монако произошло 29 июня. У одного из домов прогремел мощный взрыв. Детонировал рюкзак, который незадолго до этого оставил неизвестный. Пострадали три человека: сам Ермолаев, его несовершеннолетний сын и женщина. У последней самые тяжелые травмы. Сообщается, что врачам пришлось ампутировать ей ноги. Других подробностей не приводится.

Накануне депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник допустил, что пострадавший Ермолаев мог финансировать оппонентов Владимира Зеленского, который мог быть заказчиком этого преступления. Ермолаев известен своей девелоперской деятельностью в Днепропетровской области.

Помимо этого он является владельцем сети мошеннических колл-центров. Передел сферы влияния в этой области также мог быть поводом для покушения, не исключает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. 

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