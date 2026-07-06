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Армия России поразила предприятия ВПК и объекты ТЭК в Киеве и области

Также ВС РФ поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
06-07-2026 07:10
© Фото: Telegram/geranium_chronicles

Армия России поразила предприятия ВПК и объекты ТЭК в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны России. 

В оборонном ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ. Использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные БПЛА. В результате удара были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что, помимо этого, была поражена инфраструктура военных аэродромов в столичном регионе Украины. Также наши военные ударили по аэродромам противника в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Минобороны России показали кадры ударов по нефтебазе «Канцеровка», расположенной в Запорожской области в районе населенного пункта Высокогорное. Как заявили в военном ведомстве, для удара использовались БПЛА «Герань-4» и «Гербера». Целью операции было «снижение военно-экономического потенциала противника». 

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ, включая энергетические объекты. Так, под массированный удар наших войск 2 июля попали склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для боевиков, крупное хранилище нефтепродуктов в украинской столице и ряд промышленных объектов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Киев #тэк #массированный удар #объекты впк
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