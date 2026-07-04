Нефтебаза «Канцеровка» в Запорожской области поражена ударами «Гераней» и «Гербер»

В Запорожской области нанесены удары по нефтебазе «Канцеровка», расположенной в районе населенного пункта Высокогорное. Об этом сообщило Минобороны России.

Как заявили в военном ведомстве, для удара использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4» и «Гербера». Целью операции было «снижение военно-экономического потенциала противника».

При попадании беспилотников инфраструктура нефтебазы получила значительные повреждения.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ, включая энергетические объекты. Под массированный удар российских войск 2 июля попали склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для Киева, крупное хранилище нефтепродуктов в украинской столице, ряд промышленных объектов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.