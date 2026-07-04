МО РФ: Константиновка стала ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе

Освобожденная Константиновка является крупным индустриальным и логистическим узлом, «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе» - Краматорско-Славянской агломерации. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным Минобороны РФ, Константиновка была одним из наиболее укрепленных районов обороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве сообщили, что система обороны города включала два эшелонированных рубежа общей протяженностью более 150 километров, укрепленные районы, инженерные заграждения, подземные коммуникации и сеть опорных пунктов, размещенных в том числе на территории промышленных предприятий, образовательных учреждений и других объектов.

«Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих», - сказал Рудской.

В Минобороны РФ отметили, что российские подразделения охватили Константиновку с флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований, после чего развили наступление в городской черте. Рудской отметил, что сейчас город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки продолжают зачистку отдельных районов. В министерстве также сообщили, что войска продолжают наступление в направлении Дружковки, а на других участках продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Третьего июля президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск. Он заслушал доклад главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск об обстановке в зоне СВО. В частности, Верховному Главнокомандующему доложили об освобождении Константиновки.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.