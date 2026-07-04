Вооруженные силы Украины за время боев за Константиновку потеряли порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга.

«За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1 400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», - сказал Рудской.

Константиновка входила в четверку так называемых «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, формировавших основную линию обороны ВСУ на Донбассе. Киевский режим, придавая этому населенному пункту особое символическое значение, в 2025 году присвоил ему звание «Город-Герой Украины».

В ходе операции по освобождению города российские подразделения охватили город с флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований, после чего провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, как отметил Рудской, «используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой».

В ведомстве сообщили, что в настоящее время город находится под контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от небольших групп боевиков ВСУ. Российские военнослужащие находятся во всех частях города от южной до северной окраин.

Освободившие город воинские части «без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки "Центр" с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка», отметил Рудской.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.