Пять областей Украины остались без электричества

В пяти областях Украины зафиксированы частичные обесточивания. Об этом сообщает украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. В компании заявили, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Помимо этого, в Сумской области из-за грозы и сильного ветра без электричества остались 58 населенных пунктов.

Ранее жители некоторых районов Киева начали жаловаться на дым и едкий запах в городе из-за пожаров на предприятиях ВПК. В Вишневом Киевской области после сильного пожара резко испортилось качество воздуха. Что именно горит, власти не сообщали. Жителей украинской столицы призвали не выходить на улицу из-за угрозы повторных детонаций.

До этого в Минобороны России перечислили предприятия, которые российская армия поразила в Киеве в результате массированного удара в ответ на атаки боевиков на гражданские объекты на территории РФ. Среди них - ключевые производители и поставщики ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что в украинской столице были поражены промпредприятия «Абрис ПТ», Киевский завод «Буревестник», ООО «УКР АРМО ТЕХ», ЧАО «Кузница на Рыбальском», завод «Квант». В Киевской области удары были произведены по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» и складу горюче-смазочных материалов, который использовался в интересах ВСУ, в городе Вишневое.