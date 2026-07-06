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Жители Киева пожаловались на едкий запах и дым после взрывов

По сообщениям местных пабликов, резко испортилось качество воздуха и в Вишневом Киевской области.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 10:40
© Фото: Telegram/stranaua

Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах. Об этом пишут в местных пабликах и соцсетях.

Отмечается, что в Вишневом Киевской области после сильного пожара резко испортилось качество воздуха. Что именно горит, власти не сообщали. Жителей украинской столицы призвали не выходить на улицы из-за угрозы повторных детонаций горящих предприятий ВПК.

Ранее в Минобороны России перечислили предприятия, которые российская армия поразила в Киеве в результате массированного удара в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты на территории нашей страны. Среди них - ключевые производители и поставщики ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что в украинской столице были поражены промпредприятия «Абрис ПТ», Киевский завод «Буревестник», ООО «УКР АРМО ТЕХ», ЧАО «Кузница на Рыбальском», завод «Квант». В Киевской области удары были произведены по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» и складу ГСМ, который использовался в интересах боевиков, в городе Вишневое.

Источник «Звезды» сообщал, что на заводе «Визар», который использовался ВСУ для производства и хранения ракетного вооружения, возник масштабный пожар с вторичной детонацией. Также стало известно, что территория судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском» охвачена сильным пожаром. Помимо этого, был нанесен удар по госпредприятию «Генератор», являющемуся частью ВПК Украины, где анализ тепловых сигнатур подтвердил сильнейшее возгорание. 

#завод #Украина #Киев #ВПК #предприятия #массированный удар #склад ГСМ
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