Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3 342

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 342. Об этом сообщает правительство страны.

В официальной сводке указано, что травмы различной степени тяжести получили 16 тысяч 740 человек. Как отмечает RT, удалось спасти из-под завалов 6 462 человека.

По официальным данным, помощь уже получили 86 тысяч 794 семьи. На данный момент без крыши над головой остаются 17 тысяч 345 человек.

Кроме того, в результате мощнейших подземных толчков 856 зданий повреждены, из них 190 полностью обрушились. Сообщается, что после землетрясения в Венесуэле зафиксировали уже 995 афтершоков.

Напомним, стихийное бедствие произошло на севере Боливарианской Республики вечером 24 июня. На следующий день после этого стало известно, что более 14 тысяч местных жителей числятся пропавшими без вести. Среди пострадавших от землетрясения в Венесуэле есть и граждане России.