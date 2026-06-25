МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Венесуэле более 14 тыс. жителей числятся пропавшими из-за землетрясения

Остается неизвестно местонахождение 14 698 человек, их пропажу связывают со стихией.
Дарья Ситникова 25-06-2026 17:08
© Фото: X/larepublicapost

В Венесуэле почти 14 700 человек пропали без вести после землетрясения. Портал El Diario привел такие данные.

«Эти землетрясения входят в число самых сильных, которые сотрясали Венесуэлу за более чем столетие», - сказано в материале.

Согласно поступающим сообщениям, неизвестно местонахождение 14 698 человек, их пропажу связывают со стихией. Погибли по меньшей мере 164 человека, а 971 человек получил ранения.

Геологическая служба США оценила, что произошедшие землетрясения могут привести к числу жертв от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Система PAGER также прогнозирует значительные экономические последствия.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. По информации Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Делси Родригес после трагедии. Произошедшее в среду землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года.

#венесуэла #землетрясение #пострадавшие #стихийные бедствия #пропажа
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 