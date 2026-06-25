В Венесуэле более 14 тыс. жителей числятся пропавшими из-за землетрясения

В Венесуэле почти 14 700 человек пропали без вести после землетрясения. Портал El Diario привел такие данные.

«Эти землетрясения входят в число самых сильных, которые сотрясали Венесуэлу за более чем столетие», - сказано в материале.

Согласно поступающим сообщениям, неизвестно местонахождение 14 698 человек, их пропажу связывают со стихией. Погибли по меньшей мере 164 человека, а 971 человек получил ранения.

Геологическая служба США оценила, что произошедшие землетрясения могут привести к числу жертв от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Система PAGER также прогнозирует значительные экономические последствия.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. По информации Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Делси Родригес после трагедии. Произошедшее в среду землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года.