В Венесуэле более 14 тыс. жителей числятся пропавшими из-за землетрясения

В Венесуэле почти 14 700 человек пропали без вести после землетрясения. Портал El Diario привел такие данные.
«Эти землетрясения входят в число самых сильных, которые сотрясали Венесуэлу за более чем столетие», - сказано в материале.
Согласно поступающим сообщениям, неизвестно местонахождение 14 698 человек, их пропажу связывают со стихией. Погибли по меньшей мере 164 человека, а 971 человек получил ранения.
Геологическая служба США оценила, что произошедшие землетрясения могут привести к числу жертв от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Система PAGER также прогнозирует значительные экономические последствия.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. По информации Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Делси Родригес после трагедии. Произошедшее в среду землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года.
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