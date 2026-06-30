МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моравецкий пригрозил Украине расплатой за «пантеон героев» УПА*

По мнению экс-премьера Моравецкого, Киев усложнил себе вступление в Евросоюз.
Глеб Владовский 30-06-2026 09:12
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украина столкнется с последствиями за создание национального «пантеона героев», восхваляющего УПА*. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша не примет последствий такой исторической политики. В первую очередь за это заплатит сама Украина», - написал он в соцсетях.

По словам политика, украинский лидер Владимир Зеленской замалчивает факты преступлений нацистов. Он добавил, что Киев такими действиями отдаляет себя от вступления в Евросоюз.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава получила «очередную пощечину» со стороны Зеленского, которую многие расценили как публичный удар по имиджу польского руководства на фоне текущего курса Дональда Туска. Его позиция дает возможность Киеву переступать за красную линию взамен того, чтобы защищать национальную память совместно с президентом Каролем Навроцким.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #Польша #матеуш моравецкий
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 