Украина столкнется с последствиями за создание национального «пантеона героев», восхваляющего УПА*. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша не примет последствий такой исторической политики. В первую очередь за это заплатит сама Украина», - написал он в соцсетях.

По словам политика, украинский лидер Владимир Зеленской замалчивает факты преступлений нацистов. Он добавил, что Киев такими действиями отдаляет себя от вступления в Евросоюз.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава получила «очередную пощечину» со стороны Зеленского, которую многие расценили как публичный удар по имиджу польского руководства на фоне текущего курса Дональда Туска. Его позиция дает возможность Киеву переступать за красную линию взамен того, чтобы защищать национальную память совместно с президентом Каролем Навроцким.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.