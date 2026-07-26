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Путин призвал бороться с воздействием на торговый флот РФ как с пиратством

Президент России отметил важность соблюдения международного морского права.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 17:19
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал бороться с воздействием на торговый флот РФ как с пиратством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства напомнил о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе коммерческий флот. Он отметил, что в таких случаях надо действовать аккуратно, в рамках международного морского права.

«Но решительно. Так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами <...>  Мы с вами понимаем друг друга. И надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению - по прикрытию нашего флота», - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Президент также заявил, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Российский лидер передал поздравления с днем ВМФ бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах. Путин поблагодарил их за службу. 

Военные моряки поблагодарили Верховного главнокомандующего за непрерывное внимание к развитию флота. Они подчеркнули, что ВМФ на сегодняшний день - самый технологичный вид вооруженных сил. Российский лидер, в свою очередь, поздравил награжденных с праздником. Путин добавил, что Россия может гордиться такими воинами, как они.

Ранее президент России в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. На территории его встретила рота Почетного караула. Глава государства кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым. Президента также встречали министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Путин сперва заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #День ВМФ #Владимир Путин #Пиратство #Главное Адмиралтейство #торговый флот #военно-морской флот России
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