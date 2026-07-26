Путин отметил важнейшую роль ВМФ в решении задач спецоперации

Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе получения докладов от командующих флотами.

«Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с Победой», - сказал Верховный главнокомандующий.

Российский лидер отметил, что корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Он передал поздравления с днем Военно-Морского Флота бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах. Путин поблагодарил их за службу.

Главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев доложил президенту, что более двадцати кораблей пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года. В их числе - атомная подводная лодка «Пермь». Это первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон».

Президент России в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. На территории его встретила рота Почетного караула. Глава государства кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым. Президента также встречали министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Путин сперва заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи.