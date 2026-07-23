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Галибаф: если Иран не сможет продавать нефть, этого не сможет никто в регионе

Если не будет обеспечена безопасность Ирана, может пострадать добывающая инфраструктура других стран.
Анастасия Митина 23-07-2026 02:18
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Никто не сможет продавать нефть на Ближнем Востоке, если у Ирана не будет такой возможности. Об этом заявил спикер парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«В регионе, где мы не продаем нефть, никто не будет продавать нефть. Если не будет обеспечена наша безопасность, никакая инфраструктура не будет в безопасности», - написал он в соцсети X.

Галибаф отметил, что безопасность Ормузского пролива состоит в исчезновении американской армии. Власти Ирана ни раз подчеркивали, что ситуация в проливе не вернется к довоенному состоянию.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Их целью было снижение иранского потенциала по созданию угроз для торгового судоходства в акватории Ормузского пролива.

До этого иранские беспилотники повредили более 20 американских вертолетов в результате налета на базу США в Иордании. Тогда получили ранения пять американских военнослужащих.

За день до этого Иран нанес удар по базе Соединенных Штатов «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Целью стали американские самолеты-заправщики.

#Экономика #сша #нефть #Ближний Восток #Тегеран #Иран #Ормузский пролив #инфраструктура #Мохаммад Багер Галибаф
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