США наносят удары по Ирану 11-ю ночь подряд

США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил страны в социальной сети Х.

«Силы СЕНТКОМ начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск - прим. ред.)», - сказано в материале.

Уточняется, что удары, проводимые одиннадцатую ночь подряд, имеют определенные цели. Одна из них - снижение иранского потенциала по созданию угроз для торгового судоходства в акватории Ормузского пролива, пишет Life.ru.

В то же время иранские СМИ сообщают о взрывах в районе Сирика и Тебриза, а также в городе Чабахар на юго-востоке республики. По данным Nour News, в Тегеране работает ПВО.

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне. Сообщается, что это был ответ на удары США в районе Дарховейн по строившейся для АЭС площадке.

По данным портала Axios, посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии на фоне эскалации американо-иранского конфликта. Известно, что в администрации президента США Дональда Трампа уже изучают это предложение, а также «призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии».