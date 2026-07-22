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США наносят удары по Ирану 11-ю ночь подряд

Отмечается, что удары призваны ослабить возможности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.
Дарья Ситникова 22-07-2026 03:26
© Фото: Matthew Daniels, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил страны в социальной сети Х.

«Силы СЕНТКОМ начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск - прим. ред.)», - сказано в материале.

Уточняется, что удары, проводимые одиннадцатую ночь подряд, имеют определенные цели. Одна из них - снижение иранского потенциала по созданию угроз для торгового судоходства в акватории Ормузского пролива, пишет Life.ru.

В то же время иранские СМИ сообщают о взрывах в районе Сирика и Тебриза, а также в городе Чабахар на юго-востоке республики. По данным Nour News, в Тегеране работает ПВО.

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне. Сообщается, что это был ответ на удары США в районе Дарховейн по строившейся для АЭС площадке.

По данным портала Axios, посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии на фоне эскалации американо-иранского конфликта. Известно, что в администрации президента США Дональда Трампа уже изучают это предложение, а также «призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии».

#сша #Иран #ксир #атака #удары #СЕНТКОМ
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