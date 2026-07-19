NYT: Иран повредил более 20 вертолетов США стоимость $21 млн каждый

Иранские беспилотники повредили более 20 вертолетов США в результате налета на американскую базу в Иордании. Об этом сообщает The New York Times.

«Иран повредил "значительное число" американских вертолетов Black Hawk стоимостью $21 млн каждый в ходе ударов по Иордании», - говорится в публикации.

В результате атаки пострадали пять американских военнослужащих. В газете сообщались суммарные сведения за последние пять дней, однако подавляющее большинство потерь США понесли именно в ходе удара по базе в Иордании.

Накануне стало известно о том, что Иран атаковал нефтяной объект на территории Кувейта. В свою очередь, Пентагон отчитался об очередной серии ударов по Ирану.