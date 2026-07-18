Иран нанес удар по базе США в Саудовской Аравии с самолетами-заправщиками

Иран нанес удар по базе США «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.

Целью Ирана стали американские самолеты-заправщики, располагавшиеся в «Принце Султане». Информация об ущербе для США в результате атаки отсутствует.

Ранее сообщалось об ударе Ирана по складу американских беспилотников в Бахрейне. В свою очередь, Пентагон отчитался о седьмой серии ударов по Исламской Республике.

Накануне Пентагон сообщил о высадке морских пехотинцев американской армии на танкер в Оманском заливе в рамках возобновившейся морской блокады Ирана.