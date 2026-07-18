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Иран нанес удар по базе США в Саудовской Аравии с самолетами-заправщиками

Ранее иранские ВВС поразили склад беспилотников.
Константин Денисов 18-07-2026 04:25
© Фото: Boris Roesslerdpa, Global Look Press

Иран нанес удар по базе США «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.

Целью Ирана стали американские самолеты-заправщики, располагавшиеся в «Принце Султане». Информация об ущербе для США в результате атаки отсутствует.

Ранее сообщалось об ударе Ирана по складу американских беспилотников в Бахрейне. В свою очередь, Пентагон отчитался о седьмой серии ударов по Исламской Республике.

Накануне Пентагон сообщил о высадке морских пехотинцев американской армии на танкер в Оманском заливе в рамках возобновившейся морской блокады Ирана.

#в стране и мире #самолеты #сша #беспилотники #Саудовская Аравия #Иран #Бахрейн #военные базы США #Военные базы #удары #самолеты-заправщики
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