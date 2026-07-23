WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение», - говорится в публикации.

Отмечается, что это сделано, чтобы предоставить американскому президенту Дональду Трампу больше возможностей для силового ответа, в случае расширения конфликта с Ираном. Так, за прошедшую неделю в регион были переброшены силы специального назначения с баз США.

Издание приводит слова чиновника, утверждающего, что по всему Ближнему Востоку размещены эскадрильи истребителей. Он подчеркнул, что бомбардировщики на базах в США и Великобритании находятся в состоянии повышенной готовности.

По информации газеты, за последние дни в основной госпиталь для лечения американских военных, получивших ранения на Ближнем Востоке, прибыли более 150 медицинских работников. Этот медицинский центр находится в Германии.

Напомним, что США недавно начали новую волну ударов по Ирану. Отмечалось, что удары, проводимые одиннадцатую ночь подряд, наносятся с целью снизить иранский потенциал по созданию угроз для торгового судоходства в акватории Ормузского пролива.

До этого сообщалось, что Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) ранее передавало, что в конфликте на Ближнем Востоке принимают участие более 50 тысяч американских военнослужащих.