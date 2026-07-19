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Более 50 тысяч американских военных задействованы в конфликте на Ближнем Востоке

По заявлениям США, в военной операции принимают участие не только мужчины, но и женщины.
Тимур Юсупов 19-07-2026 07:58
© Фото: Ton Koene, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Более 50 тысяч военнослужащих американской армии задействованы в текущем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в центральном командовании ВС США.

Согласно информации, предоставленной Соединенными Штатами, в военной операции принимают участие не только мужчины, но и женщины. Соответствующее заявление появилось в официальном аккаунте ЦЕНТКОМА.

«Более 50 тысяч военнослужащих США, мужчин и женщин, задействовано по всему Ближнему Востоку», - утверждает ведомство.

Ранее стало известно, что иранские беспилотники повредили более 20 вертолетов США в результате налета на американскую базу в Иордании. Каждый из них стоит не менее 21 миллиона долларов.

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