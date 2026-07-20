WP: США на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном

Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. Однако, как заявил изданию один из чиновников, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями в возможностях переброски военных и техники.
«У нас недостаточно средств для поддержания таких операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», - приводит газета слова чиновника.
Ранее стало известно, что иранские беспилотники повредили более 20 вертолетов США в результате налета на американскую базу в Иордании. Каждый из них стоит $21 млн. Тогда же сообщалось, что в результате атаки пострадали пять американских военнослужащих.
До этого США начали новую серию атак по Ирану. В Пентагоне подчеркнули, что это было актом возмездия за нанесенный Исламской Республикой ранее удар по американским военным на территории Иордании.
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