МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: США на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном

Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.
Анастасия Митина 20-07-2026 03:04
© Фото: Handout, U.S Navy, Global Look Press

Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. Однако, как заявил изданию один из чиновников, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями в возможностях переброски военных и техники.

«У нас недостаточно средств для поддержания таких операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», - приводит газета слова чиновника.

Ранее стало известно, что иранские беспилотники повредили более 20 вертолетов США в результате налета на американскую базу в Иордании. Каждый из них стоит $21 млн. Тогда же сообщалось, что в результате атаки пострадали пять американских военнослужащих.

До этого США начали новую серию атак по Ирану. В Пентагоне подчеркнули, что это было актом возмездия за нанесенный Исламской Республикой ранее удар по американским военным на территории Иордании.

#сша #Ирак #Пентагон #Ближний Восток #Белый дом #Тегеран #Иран
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 