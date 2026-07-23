FT: США получили $13 млрд за нефть из Венесуэлы

США получили $13 млрд за венесуэльскую нефть, но Каракасу досталась лишь пара центов. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что пока неизвестно, куда Вашингтон направил данные средства. Спустя полгода после взятия под контроль Вашингтоном экспорта нефти Венесуэлы заметных признаков роста экономики Боливарианской Республики не наблюдается. Эксперты связывают это с тем, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит возвращать доходы в Каракас.

«Вторжение Трампа в Венесуэлу с самого начала было связано с нефтью, властью и коррупцией», - сказал в интервью изданию конгрессмен от Демократической партии США Хоакин Кастро.

Он добавил, что миллиарды долларов доходов от продажи венесуэльской нефти контролировались администрацией Трампа без какой-либо прозрачности или гарантий. Как отмечает издание, администрация президента США по-разному объясняла судьбу нефтяных доходов. В то же время американские законодатели требуют объяснений, куда были направлены эти деньги и кто и как контролируется их использование.

«В первоначальном указе, изданном в январе, говорилось, что средства будут принадлежать правительству Венесуэлы и храниться на госсчетах США в "казначейском и правительственном качестве"», - напоминают авторы материала.

Однако Минэнерго США заявило, что средства «будут распределены на благо американского и венесуэльского народов». Газета также указывает, что после недавних землетрясений ожидаемое восстановление экономики Венесуэлы может быть отложено как минимум до середины 2027 года.

В мае Трамп заявлял, что США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти и планируют в ближайшее время удвоить этот объем. Американский лидер уточнил, что перед продажей нефть идет на переработку в Техас.

Венесуэльская нефть перешла под контроль США после событий января 2026 года, когда при помощи американцев в Боливарианской Республике сменилась власть. Трамп предупредил американские нефтяные компании о необходимости многомиллиардных инвестиций в добывающую отрасль Венесуэлы. Речь шла о тратах в размере $100 млрд. По мнению Трампа, нефтяная промышленность страны долгое время «была в упадке» и американские инвестиции помогут увеличить добычу.

По условиям новых соглашений между Вашингтоном и Каракасом, все доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, подконтрольных США. Американцы сами решают, как распоряжаться этими деньгами. Кроме того, Трамп настаивает, чтобы новые власти Венесуэлы разорвали все торговые отношения с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой.