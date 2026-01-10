МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что в нефть Венесуэлы надо будет вложить $100 млрд

Соединенные Штаты готовы обрабатывать и продавать венесуэльскую нефть.
Виктория Бокий 10-01-2026 05:58
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп предупредил американские нефтяные, что в Венесуэлу надо будет вложить как минимум 100 миллиардов долларов. Об этом он рассказал на встрече с руководителями нефтяных организаций в Белом доме.

«Планируется, что они потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей и инфраструктуры», - заявил американский лидер.

По словам Трампа, Соединенные Штаты готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. Он добавил, что нефтяная промышленность латиноамериканской страны «долгое время пребывала в упадке» и «не добывала практически ничего в сравнении с тем, что могла добывать».

Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Этими действиями Трамп намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель.

#сша #Дональд Трамп #нефть #венесуэла #нефтяные компании
