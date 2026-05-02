США после переворота в Венесуэле продали более 100 млн баррелей ее нефти

Вашингтон уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти и планирует в ближайшее время удвоить этот объем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на форуме во Флориде. Американский лидер уточнил, что перед продажей нефть идет на переработку в Техас.

«У нас отличные отношения с Венесуэлой. Мы уже реализовали 100 миллионов баррелей нефти. Она идет в Техас, она будет переработана в Техасе. 100 миллионов уже есть, и в течение следующего месяца будет еще 100 миллионов баррелей», - сказал Трамп.

Венесуэльская нефть перешла под контроль США после событий января 2026 года, когда при помощи Штатов в Боливарианской республике сменилась власть. Трамп предупредил американские нефтяные компании о необходимости многомиллиардных инвестиций в добывающую отрасль латиноамериканской страны. Речь шла о тратах в размере $100 млрд. По мнению Трампа, нефтяная промышленность Венесуэлы долгое время «была в упадке» и американские инвестиции помогут увеличить добычу.

По условиям новых соглашений между Вашингтоном и Каракасом, все доходы от продажи нефти аккумулируются на подконтрольных Штатам счетах. США сами решают, как распоряжаться этими деньгами. Кроме того, Трамп настаивает, чтобы новые власти Венесуэлы разорвали все торговые отношения с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы. Напомним, третьего января 2026 года американский спецназ захватил резиденцию Николаса Мадуро, убив его охрану. Президента вместе с женой вывезли на вертолете на борт американского военного корабля и доставили в Нью-Йорк, где они дожидаются суда по делу о якобы продаже наркотиков.