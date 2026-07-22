Минувшей ночью ответные удары вновь пришлись по узлам, связывающим украинский тыл с фронтом. В нашем Министерстве обороны сообщили о поражении военных объектов и логистической инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины. В районе населенного пункта Зарудье Сумской области беспилотники «Герань-4 сикер» поразили электроподстанцию - ее мощности использовались для предприятий ВПК Украины. Взлетела на воздух в Сумах и АЗС Marshal, на которой военные заправляли технику. Аналогичная заправочная станция поражена в Никопольском районе Днепропетровской области. Еще две поражены в Харькове.

Били и по судам, которые используются для доставки военных грузов. По данным Минобороны, «Герань-4» поразила балкер в девяти километрах восточнее Одессы. Еще один сухогруз был поражен примерно в пятидесяти километрах южнее города. Судя по кадрам, снятым с ударного дрона, попадания пришлись в район ходового поста. В ведомстве сообщили, что оба сухогруза доставляли снабжение для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Еще один сухогруз поражен в порту Николаева.

Одновременно удары пришлись по самому порту Одессы. Поражены объекты, использовавшиеся для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских подразделений. Также в портах располагались закрытые причалы, где ВСУ тайно собирали обслуживали и запускали безэкипажные катера. В Одессе поражен и логистический центр «Новой почты» - его украинские боевики тоже использовали как склад. А в 25 километрах северо-западнее Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2», уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

«Кроме того, в городе Одесса и населенном пункте Молодежное ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ», - сообщили в Минобороны России.

Еще один ответный удар пришелся по транспортно-логистическому узлу в Чаплино Днепропетровской области. Поражение этого объекта нарушило снабжение украинских подразделений на данном направлении. Отдельно сообщается об ударе по станции технического обслуживания грузового транспорта в Запорожье. В российском военном ведомстве сообщают, что объект использовался для ремонта и восстановления поврежденной военной техники ВСУ.

На севере Украины под ударом предприятие «ЧеЗаРа» - Черниговский завод радиоприборов. Завод поставляет радиоэлектронные системы и вооружение, а также участвует в сборке разведывательных и ударных беспилотников для украинской армии. После удара вся территория охвачена пламенем. Расстояние между пораженными точками на карте сотни - километров, однако все это единая военная логистическая система. А выход из строя каждого звена усложняет работу всей цепочки.