ВКС России подожгли завод радиоприборов в Чернигове

ВКС России нанесли удары по Черниговскому заводу радиоприборов - ПАО «ЧеЗаРа». Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Предприятие находится непосредственно в городе Чернигов. Отмечено, что на его территории осуществлялась сборка беспилотников для ВСУ - как разведывательных, так и ударных. Помимо этого, оно поставляло современные радиоэлектронные системы и вооружение.

Источник предоставил координаты цели, по которой наносился удар, - 51.518116, 31.344469. Также он добавил, что в результате ударов на заводе возник пожар.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники поразили два украинских энергетических объекта в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что удары наносились с использованием беспилотников «Герань-4 сикер».