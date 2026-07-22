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ВКС России подожгли завод радиоприборов в Чернигове

На территории завода осуществлялась сборка ударных и разведывательных дронов для ВСУ.
Тимур Шерзад 22-07-2026 11:43
© Фото: ТРК «Звезда»

ВКС России нанесли удары по Черниговскому заводу радиоприборов - ПАО «ЧеЗаРа». Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Предприятие находится непосредственно в городе Чернигов. Отмечено, что на его территории осуществлялась сборка беспилотников для ВСУ - как разведывательных, так и ударных. Помимо этого, оно поставляло современные радиоэлектронные системы и вооружение.

Источник предоставил координаты цели, по которой наносился удар, - 51.518116, 31.344469. Также он добавил, что в результате ударов на заводе возник пожар. 

Ранее сообщалось, что российские беспилотники поразили два украинских энергетических объекта в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что удары наносились с использованием беспилотников «Герань-4 сикер».

#авиация #вкс россии #пожар #спецоперация #Чернигов #Огневое поражение #Радиоэлектронные системы #ЧеЗаРа #Завод радиоприборов #Сборка БПЛА
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