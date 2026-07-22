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«Герани» поразили два украинских энергетических объекта в зоне СВО

Удары наносили с использованием беспилотника «Герань-4 сикер».
22-07-2026 10:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли удары по газоперерабатывающей установке в Харьковской области и по электрической подстанции в Сумской области. Удары «Гераней» показало Министерство обороны.

Речь идет о газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка под Харьковом. Уточняется, что при нанесении ударов применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В результате удалось вывести установку из строя.

Также Вооруженные силы Российской Федерации расчетом БПЛА «Герань-4 сикер» нанесли удар по крупному энергетическому объекту - подстанции мощностью 330 кВт в населенном пункте Зарудье в Сумской области. Значительные повреждения получили ключевые узлы подстанции.

Ранее сообщалось об уничтожении двух логистических центров в городе Запорожье. Подчеркнуто, что они работали в интересах ВСУ. Целью ударов было нарушение транспортных цепочек противника и сокращение возможностей по доставке военных грузов.

При нанесении ударов применялись БПЛА «Герань-4 сикер». В результате вспыхнувшего пожара были также повреждены несколько грузовиков.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #беспилотник #бпла #дрон #Харьковская область #ВСУ #сумская область #Герань #герань-4 сикер #Ефремовка #Зарудье
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