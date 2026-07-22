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Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам

Порядка 88 тысяч продавцов компании получат первые начисления сегодня.
Сергей Дьячкин 22-07-2026 21:11
© Фото: Ilya Moskovets, Global Look Press

Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам. Об этом заявила гендиректор компании Татьяна Ким в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали», - говорится в публикации.

Ким отметила, что ее компания хочет в первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. По ее словам, их более 88 тысяч. Гендиректор компании заверила, что в течение суток деньги появятся на балансе продавцов.

18 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии количество потерпевших в городе увеличилось до 57.

В тот же день глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро - в тяжелом из-за удара вражеского дрона по складу Wildberries. 23 человека были госпитализированы в городские и областную больницы. 16 человек получили травмы средней тяжести. Отмечается, что в основном у пострадавших осколочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут квалифицироваться как военное преступление. Речь шла об атаках ВСУ на логистические объекты в Тамбовской и Московской областях. В организации отметили, что умышленные нападения на мирных жителей и производственные объекты противоречат международному гуманитарному праву. 

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