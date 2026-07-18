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При падении дрона на склад Wildberries в Электростали пострадали 24 человека

По словам губернатора Подмосковья, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Анна Касаткина 18-07-2026 08:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате падения украинского беспилотника на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, всего после ночной атаки дронов медицинская помощь потребовалась 26 взрослым. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили ранения на территории складского комплекса в Электростали.

«Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», - сообщил Воробьев.

Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Для этого задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

По информации губернатора, в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны сбили над Московской областью 48 вражеских беспилотников. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. 

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