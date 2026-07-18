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Шестеро находятся в тяжелом состоянии из-за удара ВСУ по Wildberries

В основном у пострадавших осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.
Вероника Левшина 18-07-2026 09:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро - в тяжелом из-за удара вражеского дрона по складу Wildberries. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

23 человека госпитализированы в городские и областную больницы. 16 человек получили травмы средней тяжести. Отмечается, что в основном у пострадавших осколочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь.

Беспилотники были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв, уточнил глава области. По его словам, это был «спланированный теракт против мирных жителей».

«Cистема ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», - подчеркнул Первышов.

Напомним, семь человек погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на склад Wildberries. Они работали в ночную смену.

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