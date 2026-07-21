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В ООН назвали удары ВСУ по российским складам военным преступлением

По словам представителя организации, умышленные нападения на гражданскую инфраструктуру противоречат нормам международного гуманитарного права.
Гоар Хачатурян 21-07-2026 14:14
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут квалифицироваться как военное преступление. Соответствующее заявление на брифинге в Женеве сделал официальный представитель агентства Тамин Аль-Хитан, комментируя сообщения об атаках на логистические объекты в Тамбовской и Московской областях.

По его словам, умышленные нападения на мирных жителей и производственные объекты противоречат международному гуманитарному праву. При этом представитель ООН подчеркнул, что для юридической оценки конкретных инцидентов необходимо провести всестороннее и независимое расследование.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - отметил Аль-Хитан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии количество жертв в городе увеличилось до 57.

Всего из-за атаки БПЛА пострадал 61 человек, отметил глава Подмосковья. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

#Россия #Подмосковье #ООН #бпла #тамбовская область #Московская область #ВСУ #электросталь #склады #Женева #мирное население #гуманитарное право #военное преступление #гражданские объекты
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