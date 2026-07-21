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Месси произнес прощальную речь в раздевалке перед финалом ЧМ

Для аргентинца этот матч стал заключительным в составе национальной сборной.
Гоар Хачатурян 21-07-2026 09:33
© Фото: Pedro Paulo Diaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завершил карьеру в национальной команде. Перед финальным матчем чемпионата мира футболист произнес эмоциональную речь в раздевалке. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста Эрнана Кастильо.

«Эта вдохновляющая речь звучит в раздевалке. Вчерашняя была особенно эмоциональной, ведь он (Месси. - Прим. ред.) упомянул, что это его последний матч», - написал Кастильо в социальной сети X.

Ранее сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале ЧМ-2026 и стала двукратным победителем турнира. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез. После финального свистка, возвестившего о триумфе соперника, он лег на газон и закрыл лицо руками.

Лионель Месси, для которого эта игра стала заключительной в составе сборной, сравнил поражение с глубокой раной. Форвард поблагодарил болельщиков и партнеров по команде и вспомнил яркие моменты чемпионата, в которых его сборная показывала свою лучшую игру.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвовали 48 команд, а сам ЧМ принимали сразу три страны - Мексика, США и Канада.

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