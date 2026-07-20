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Месси расплакался после поражения от Испании в финале ЧМ-2026

На минувшем чемпионате мира Лионель Месси забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе.
Ян Брацкий 20-07-2026 02:29
© Фото: Tom Weller dpa Global Look Press

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира по футболу от команды Испании. Сразу после финального свистка, возвестившего о триумфе соперника, Месси лег на газон и закрыл лицо руками. После легенда современного футбола прослезился, получив серебряную медаль.

Напомним, в финальном матче сборная Испании обыграла Аргентину с минимальным счетом. В основное время болельщики забитых мячей не увидели, а в добавленное время интригу убил Ферран Торрес, неотразимо пробивший по воротам Эмилиано Мартинеса. Тащивший в этот вечер все голкипер не справился с ударом практически в упор.

Месси 39 лет. На минувшем чемпионате мира от забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром мундиаля после француза Килиана Мбаппе. У того 10 голов. Для знаменитого аргентинца этот чемпионат мира может быть последним. Официальных заявлений Месси пока не делал.

Сейчас капитан «Альбиселесте» выступает в США, защищая цвета клуба «Интер Майями». Также в его послужном списке годы в испанской «Барселоне» и игра во французском «Пари Сен-Жермен».

#Спорт #Футбол #финал #испания #Месси #ЧМ-2026
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