Сборная Испании стала победительницей чемпионата мира по футболу

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. В основное время зрители голов не дождались. Развязка наступила на 106-ой минуте, когда Ферран Торрес пробил по воротам аргентинцев почти в упор.

Сборной Аргентины пришлось доигрывать матч вдесятером. Под занавес второго тайма вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес и оставил свою команду в меньшинстве.

Испанцам удалось повторить успех 2010 года, когда «Фурия роха» впервые завоевала кубок мира. Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте сравнялись по количеству побед на ЧМ с командами Франции и Уругвая. Рекордсменом по этому показателю являются бразильцы, выигрывавшие мундиаль пять раз. На одну победу меньше у сборной Германии, Аргентина становилась триумфатором турнира трижды и единожды Англия.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвовали 48 команд, а сам ЧМ принимали сразу три страны: Мексика, США и Канада.