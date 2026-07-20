Месси сравнил с глубокой раной поражение в финале ЧМ по футболу

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сравнил поражение в финале чемпионата мира от команды Испании с глубокой раной. Форвард поблагодарил болельщиков и партнеров по команде и вспомнил лучшие моменты чемпионата, в которых его сборная показывала свою лучшую игру.

«Боль очень сильна, и этой ране будет тяжело затянуться. Но я также оставлю в памяти все самое лучшее - матчи, в которых мы переламывали ход игры, отдавая всех себя, поддержку страны, которая вместе с трудом и самоотдачей нашей команды позволила нам снова оказаться среди лучших в мире. Сегодня сложно ценить сделанное, но эта команда вышла в финал чемпионата мира два раза подряд», - написал он в соцсети Instagram* (признана в РФ экстремистской).

Также знаменитый аргентинский футболист поздравил соперников с победой. Напомним, финал мирового первенства состоялся накануне. Судьбу кубка и золотых медалей решали сборные Аргентины и Испании. Оба тайма закончилось вничью, а в дополнительное время футбольная удача улыбнулась испанцам. Ферран Торрес выбежал на ворота и неотразимо пробил практически в упор. Сил на то, чтобы отыграться у Месси и кампании уже не хватило. К этой минуте «альбиселесте» играли в меньшинстве.

Для Испании эта победа стала второй в ее истории. «Фурия роха» сравнялась по этому показателю со сборными Франции и Уругвая. Аргентина трижды побеждала на футбольных ЧМ, а рекордсменами по количеству завоеванных кубков на мундиалях остаются бразильцы, у них пять трофеев.

После финального свистка Месси не выдержал и заплакал. Сначала игрок лег на газон и закрыл лицо руками, а после прослезился на церемонии награждения. Бронзовые медали достались англичанам, которые в результативном матче обыграли французов со счетом 6:4. Чемпионат мира в этом году принимали сразу три страны: Мексика, США и Канада. За трофей боролись 48 сборных.

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