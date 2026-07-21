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Мощный удар уничтожил торговый центр в Сумах, где ВСУ хранили оружие

В торговом центре украинские боевики хранили вооружение, военную технику и материальные средства.
Виктория Стравинская 21-07-2026 07:56
© Фото: Telegram/insiderUKR © Видео: Telegram/insiderUKR

ВС РФ ударили по торговому центру «Эпицентр» в городе Сумы. Как сообщил источник Zvezdanews, сеть ТЦ, расположенных в городах Украины, используется в интересах ВСУ.

Стало известно, что украинские военные хранят в таких центрах свое оружие, военную технику и материальные средства. В результате удара произошел пожар, который полностью уничтожил объект.

Накануне российские военнослужащие нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Пересыпском районе Одессы. Сообщалось, что он использовался в интересах украинских боевиков.

ВС РФ регулярно наносят удары по объектам ВСУ. Днем ранее дроны нанесли огневое поражение объектам украинской солнечной электростанции в Одесской области. Также наши бойцы ударили по трем судам, шедшим в Черноморск. Сообщалось, что на борту двух балкеров и одного сухогруза находился груз для ВСУ. 

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