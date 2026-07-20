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Склад ГСМ в Одессе вспыхнул после удара ВКС России

Накануне ВС РФ ударили по украинским объектам в Киеве и Одессе.
20-07-2026 07:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/truexanewsua

Утром 20 июля ВКС России нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Пересыпском районе Одессы, в результате чего на территории объекта произошел пожар. Об этом сообщил источник «Звезды».

Ранее ВС РФ нанесли серию ударов по объектам, которые использовались в интересах ВСУ. Известно, что они находились на территории Запорожской и Днепропетровской областей, а также в Одессе.

Накануне ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по военно-промышленным предприятиям и логистическим центрам Украины. Как передавало российское оборонное ведомство, основными целями для поражения стали различные объекты в Киеве и Киевской области, используемые для производства, хранения или доставки вооружения и снаряжения боевикам ВСУ. Также в Одессе удары наносились по располагающимся в порту Южный резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения нужд ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #одесса #удары #склад ГСМ
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