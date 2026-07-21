Власти Венесуэлы передали пострадавшим от землетрясений более 240 квартир

Власти Венесуэлы передали ключи от 240 квартир семьям, пострадавшим в результате разрушительных землетрясений 24 июня. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

«Сегодня более 240 семей получают полностью оборудованные дома», - сказала она, ее выступление транслировал телеканал Venezolana de Televisin.

До конца года планируется обеспечить новым жильем в общей сложности четыре тысячи семей. Известно, что передача будет осуществляться ежемесячно.

Родригес отметила, что специалисты проводят оценку грунтов для строительства новых жилых домов, квартиры в которых передадут пострадавшим людям. В 2027 году власти рассчитывают обеспечить жильем более десяти тысяч пострадавших семей.

Родригес ранее заявила о намерении обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Его планируют использовать для ликвидации последствий подземных толчков.

На данный момент количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило отметку в пять тысяч человек, еще 21 тысяча размещена во временных лагерях. В результате подземных толчков оказались разрушены 859 домов.