Венесуэла хочет вернуть заблокированное в Великобритании золото

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом она заявила в эфире телеканала VTV.

«Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения», - сообщила Родригес.

Кроме того, она попросила Международный валютный фонд разблокировать финансы. Их планируют использовать для ликвидации последствий, произошедших на территории страны из-за разрушительных землетрясений.

В связи с санкциями в хранилищах Банка Англии заблокирована 31 тонна золота из запасов Венесуэлы. Его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США.

Напомним, стихийное бедствие произошло на севере Венесуэлы вечером 24 июня. Число жертв разрушительного землетрясения уже достигло 3 811 человек, еще 16 740 получили ранения.