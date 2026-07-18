Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило пять тысяч человек

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило отметку в пять тысяч. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на слова спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

«Погибли 5069 человек, пострадали 16 740, спасены 64622», - рассказал Родригес.

Еще 21 тысяча человек размещены во временных лагерях. Это люди, лишившиеся жилья - в результате подземных толчков оказались разрушены 859 домов. По состоянию на 11 июля число погибших составляло более четырех тысяч.

Напомним, 24 июня в Боливарианской Республике произошло двойное землетрясение, после которого было зафиксировано 1 142 афтершока. В результате стихийного бедствия 14 тысяч человек были объявлены пропавшими без вести.