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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило пять тысяч человек

Более 16 тысяч получили различные ранения.
Константин Денисов 18-07-2026 01:27
© Фото: Mario Flores, Keystone Press Agency, Global Look Press

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило отметку в пять тысяч. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на слова спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

«Погибли 5069 человек, пострадали 16 740, спасены 64622», - рассказал Родригес.

Еще 21 тысяча человек размещены во временных лагерях. Это люди, лишившиеся жилья - в результате подземных толчков оказались разрушены 859 домов. По состоянию на 11 июля число погибших составляло более четырех тысяч.

Напомним, 24 июня в Боливарианской Республике произошло двойное землетрясение, после которого было зафиксировано 1 142 афтершока. В результате стихийного бедствия 14 тысяч человек были объявлены пропавшими без вести.

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