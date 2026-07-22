Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что общество в стране превращается в суд Линча из-за принудительной мобилизации. А все потому, что граждане не видят реакции руководства киевского режима на действия ТЦК. В результате люди дошли до точки кипения, а недавний бунт во Львове, по словам омбудсмена - это только первые проявления силового противостояния.

Все это имеет отношение к недавнему увольнению министра обороны Михаила Федорова и отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее они взаимно обвинили друг друга в провале реформы ТЦК. На Украине все новые случаи жестокой «бусификации» и ожесточенной реакции жителей.

Так, в Харькове мужчина выпрыгнул из своей квартиры в одних трусах, но его тут же настигли показательно скрывающее свои лица люди, которые поволокли его в стоящий рядом микроавтобус. Ежедневное гражданское противостояние на улицах украинских городов нередко выливается в угрозу применения настоящего оружия. Например, один из противников жесткой мобилизации на Украине пошел против пытавшихся скрутить его сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и подоспевшей им на помощь полиции с мачете в руках.

Об угрозе возрастания таких случаев недавно говорил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что украинское общество сейчас превращается в суд Линча.

«Из-за того, что они не видят, по их мнению, правового реагирования на действия ТЦК и СП, то сами граждане Украины берут на себя ответственность и таким образом противодействуют», - сказал он в интервью YouTube Новини.LIVE.

Тем временем сам Владимир Зеленский пытается погасить острый внутриполитический конфликт в стране, который сам же и спровоцировал. Все последние сутки он по отдельности встречался с вероятными кандидатами на пост главкома ВСУ Сырского, который сегодня собрал их вместе уже на специальном совещании. На нем обсуждались сбои в поставках ВСУ дальнобойных ракет и снарядов, дронов, комплексов радиоэлектронной борьбы и корректировка стратегии обороны Украины.

О стратегии обороны Украины, или, как обвинял его бывший министр обороны Федоров, ее отсутствии, в своей статье пишет и Сырский. Он заявил, что только от Федорова узнал о конфликте с ним, и извинился, если его обидел. Затем обвинил его едва ли не в работе на противника, нарушении субординации, попытке управления войсками через мессенджер, самопиаре и отказе закупать необходимую технику.

«Самый странный упрек, который я слышал, что я якобы "не хочу воевать дронами". Дроны сегодня дают большую долю поражений. Это факт. Но, чтобы подготовить поле боя для эффективной работы дронов, нужны артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, радиоэлектронная борьба и еще десятки номенклатур. Генеральный штаб представляет министерству полный перечень того, что нужно для войны. Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде», - написал он.

The Gardian пишет, что вопрос об отставке Федорова уже решенный. Покинуть свой пост, как ожидается, он может до конца этой недели, когда истекает срок ультиматума выдвинутого Зеленскому улицей. Среди главных критериев при назначении главкома - его популярность, что для Зеленского скорее минус. Главкома Сырского его противники обвиняют в назначении на ключевые посты своих людей и занижении потерь в украинской армии.

«Мы раскрыли схему, по которой Генеральный штаб и штурмовые подразделения скрывали потери. У нас есть батальоны резерва — это промежуточное формирование, куда люди попадают, например, если они возвращаются после СЗЧ (самовольного оставления части. - Ред.). И работала схема, при которой люди якобы возвращались из СЗЧ, проходили через батальоны резерва, попадали в «Скалу», погибали или пропадали без вести, но дальше продолжали числиться как СЗЧ», - рассказал советник экс-главы Министерства обороны Украины Сергей Стерненко.

Financial Times пишет, что в минувшие выходные Зеленский почти шесть часов лично уговаривал Федорова занять любую другую должность кроме министра обороны. Но он, как утверждает издание, отказался от всех предложенных вариантов. По мнению Федорова, общество на его стороне.