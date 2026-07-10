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Полиция устроила облаву на участников бунта против ТЦК во Львове

СБУ заявила, что продолжит вычислять причастных к массовым беспорядкам.
Анатолий Бородкин Гоар Хачатурян 10-07-2026 19:20
© Фото: Telegram/lvivtp © Видео: ТРК «Звезда»

Новый уровень циничного отношения к украинцам со стороны киевского режима - массовый бунт жителей Львова против действий сотрудников ТЦК закончился облавами и публичными извинениями. И далеко не военкомов, а участников стихийного протеста. Причем, к нему присоединились и военнослужащие ВСУ - ради этого они сбежали из частей. К поискам недовольных - помимо полицейских - подключили сотрудников СБУ. И все это на фоне продолжающейся насильственной мобилизации в стране. Фактически на мужчин развернули настоящую охоту.

«Прошу приобщить к делу, что мой подзащитный при задержании получил травму ребра, но самое серьезное - это ушиб головы», - говорит адвокат 23-летнего военнослужащего ВСУ Олега Гаврилова, который попал на скамью подсудимых как участник народного бунта во Львове.

Чтобы принять участие в народных волнениях, Гаврилов тайно покинул расположение своего подразделения и влился в толпу недовольных действиями ТЦК. Среди задержанных - еще по меньшей мере двое бойцов ВСУ. Видимо, терпение у украинцев и у самих военнослужащих все-таки небезгранично. Это один из примеров, который стал последней каплей - очередная попытка принудительной бусификации в центре Львова. Из черного кроссовера выбегает военком и со всей силы бьет свою жертву по голове. Тем, кто пытался помочь, угрожали все той же мобилизацией. Но не сработало.

Беспорядки продолжались всю ночь - избивали военкомов, пытались сорвать с них одежду и все это время скандировали: «Позор». Бросали камни в машины ТЦК и поджигали их. Разогнать толпу не помогли и выстрелы в воздух.

По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек. На другой день началась охота на улицах, которая продолжается до сих пор. Полицейские в масках и с автоматами валят на землю всех подряд. Скручивают и заталкивают в микроавтобусы. А после - заставляют публично извиняться.

Кроме полицейских, в облавах участвовали и неизвестные в гражданском. Львовские ресурсы сообщают, что это те самые провокаторы, которых сотрудники ТЦК используют в том числе для бусификации. Они отвлекают потенциальную жертву, в то время как военкомы готовятся к нападению. В свою очередь, СБУ заявила, что продолжит вычислять причастных к массовым беспорядкам.

Случаев жестокой бусификации на Украине становится все больше. Под Киевом работники ТЦК выдернули водителя прямо из кабины. В Полтаве легковушка с людоловами подрезала велосипедиста, после - уже отработанный сценарий маски-шоу. Оказавшегося не в то время не в том месте украинца затолкали в машину. В Кривом Роге, пока пытались отбить мужчину, ТЦК открыли огонь по людям. А в Харькове мужчину похитили прямо во дворе. Повалили на землю, скрутили и силой, за руки и за ноги, затолкали в микроавтобус.

Напомним, что во Львове жители устроили массовый бунт против территориального центра комплектования (ТЦК). Полиция стянула патрули. После начались стычки с представителями правоохранительных органов, на месте были слышны выстрелы.

#Украина #протесты #Львов #полиция #бунт #облава #тцк
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