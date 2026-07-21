Защитники границы и криптовалюта: важнейшие законы принятые в Госдуме

Сразу во втором и окончательном третьем чтении Госдума приняла закон о социальных гарантиях для защитников нашего приграничья. Теперь они получат льготы при поступлении в вузы и средне-специальные учебные учреждения. Кредитные каникулы - на таких же условиях, что и участники спецоперации. А если боец при выполнении этих задач погиб, то его кредиты спишут.

Еще в конце прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что бойцы контртеррористических операций в Курской, Брянской и Белгородской областях и участники СВО должны получать равную поддержку. Недавно Верховный главнокомандующий подписал указ, по которому такие ветераны с инвалидностью получат помощь от фонда «Защитники Отечества». И вот - новые меры для тех, кто с оружием в руках встал на защиту нашего приграничья.

«Дальнейшее сближение статуса участника СВО и статуса участника отражения вооруженного конфликта на территории Российской Федерации. Напомню, что внести такое изменение законодательство поручил президент Российской Федерации», - сказал первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов.

Еще один важный закон - о расширении перечня оснований для выдворения из страны мигрантов. Речь идет об административных нарушениях, за которые сейчас обычно предусмотрены штрафы. Теперь, помимо этого, иностранцев депортируют за неповиновение законным требованиям военнослужащих, сотрудников полиции и ФСБ. За распространение информации с призывами к нарушению территориальной целостности нашей страны. За демонстрацию нацисткой символики. За употребления наркотиков в публичных местах. И другие нарушения.

Также депутаты приняли закон, запрещающий выдавать наше гражданство мигрантам с судимостью - за преступления в России или в любой другой стране. Это станет основанием и для лишения вида на жительство.

«Это не коснется иностранных граждан, которые приехали в нашу страну как беженцы, либо как получившие политическое убежище. Но те граждане, которые в рамках этого закона, будет вскрыто, что у них есть судимость, непогашенная или незакрытая, которые уже получили разрешение на временное проживание в нашей стране, оно будет аннулировано», - объяснил заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Артем Туров.

Рассмотрели депутаты и вопросы развития и защиты финансового рынка. В окончательном чтении принят закон о страховании средств на электронных кошельках. Теперь такие денежные средства в банках будут защищены системой страхования вкладов.

«В данном законопроекте речь идет именно о банках. То есть, это электронные кошельки, которые существуют в банках. Если человек заключил договор о перечислении электронных денежных средств с банком, у него есть там электронный кошелек, он будет попадать под действие страховой защиты от агентства по страхованию вкладов. То есть, вот эта сумма 1,4 миллиона рублей распространятся будет и на электронные денежные средства», - рассказал заместитель председателя Комитета ГД РФ по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Еще один законопроект касается регулирования криптовалют. Теперь она признается имуществом и получает судебную защиту - даже если не была задекларирована ранее. Правда, расплачиваться такими активами внутри страны запрещено - ее можно использовать только как инструмент для инвестиций. При этом спрятать активы, например, при разводе - больше не выйдет.

Контролировать сферу поручено Банку России. В том числе за учет и хранение биткоинов и альткоинов будут отвечать цифровые депозитарии под надзором ЦБ. Покупать криптовалюту на биржах смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста. Последние смогут покупать только самые ликвидные криптовалюты в рамках лимита - до 300 тысяч рублей в год через одного брокера.

«Его цель заключается в том, чтобы дать всем, в том числе физическим лицам, возможность использовать криптовалюту в своей жизни. Многие и сейчас это делают, но в нерегулируемом пространстве, в серой правовой среде, и соответственно, несут риски. Потому что эти риски по взаимодействию с контролирующими органами и силовыми структурами. Те, кто хочет работать по закону, они получают возможность это делать», - пояснил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Основные положения этого закона вступят в силу уже с 1 сентября этого года. А с сентября следующего криптообменники будут обязаны проверять счета получателей. Нынешняя пленарная неделя - заключительная в этой сессии. А уже в сентябре, в единый день голосования, россияне выберут депутатов Госдумы нового созыва.