В Госдуме раскрыли детали законопроекта о выдворении мигрантов

Сегодня Госдума РФ приняла на пленарном заседании закон, который расширяет перечень административных нарушений, за совершение которых иностранцам будет грозить выдворение из России. О деталях новой инициативы Zvezdanews рассказал член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Никита Румянцев.

Он отметил, что Госдума последовательно ужесточает позицию по нахождению иностранных граждан на территории нашей страны. И, в первую очередь, в сторону более жесткого законодательного регулирования их присутствия в России.

«Мы понимаем социальную опасность наличия мигрантов в нашей стране, которые прибыли сюда незаконно, которые нарушают законодательство РФ, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране, критикуют армию», - объяснил депутат.

В то же время, подчеркнул Румянцев, Госдума осознает, что присутствие иностранных граждан, которые соблюдают наши обычаи, правила, законы - это безусловное благо для нашей страны. По словам парламентария, это - стимул для развития России и мы всегда приветствовали наличие иностранцев, которые приезжали к нам честно работать, трудиться, помогать своим семьям на Родине и, после выполнения всех трудовых обязательств, благополучно уезжающих домой либо продлевающих контракты.

«Что касается сегодняшнего законопроекта, который я докладывал в Государственной думе, суть его сводится к тому, что мы ужесточаем ряд положений Кодекса об административных правонарушениях РФ, которые регламентируют порядок выдворения иностранных граждан с территории России», - рассказал Румянцев.

Он добавил, что, в частности, речь идет о гражданах, которые нарушили правила митингов, собраний, шествий, демонстраций подлежат немедленной депортации. Такая же судьба постигнет лиц, которые критикуют и порочат в своих публичных высказываниях российскую армию. Помимо этого, для них будет увеличен штраф за содеянное.

«В законопроекте, который был принят, мы также оговариваем недопустимость какого-либо неподчинения законным требованиям полиции, сотрудников органов ФСБ и военнослужащих, охраняющих государственную границу Российской Федерации», - подчеркнул Румянцев.

Он пояснил, что в этом случае также будет внедрена форма выдворения с территории России и дополнительные штрафы. Румянцев отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях до этого имелось 22 основания для выдворения иностранных граждан. Теперь их будет 45.

Как ранее заявлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты рассмотривают ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики страны. Среди инициатив, вынесенных на обсуждение - предложение исключить возможность получения российского гражданства для ранее судимых лиц. Кроме того, будет рассматриваться вопрос об аннулировании подобным личностям ранее выданных видов на жительство или разрешений на временное проживание.