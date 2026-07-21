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Аксаков объяснил, от каких рисков защитит закон о криптовалюте

Новый закон утверждает уведомительный порядок о внешнеэкономических сделках с привлечением криптовалюты.
Сергей Дьячкин 21-07-2026 16:33
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня Госдума РФ приняла закон для легального обращения криптовалют. О его деталях Zvezdanews рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, закон касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если они имеют соглашение с какими-либо компаниями за рубежом - они смогут использовать криптовалюту практически свободно для оплаты товаров и услуг, которые поставляются к нам в страну, либо наоборот, для получения валюты для оплаты тех товаров, которые они поставили за рубеж.

«При этом они, естественно, должны фигурировать в базе данных кредитной организации, через которую работают», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что, по существующим правилам, все организации, работающие на внешнем рынке, учитываются в кредитных организациях. Аксаков добавил, что в остальном все операции можно будет осуществлять свободно.

«И никакие недруги не будут видеть, что такая внешнеэкономическая деятельность осуществляется», - подчеркнул Аксаков.

По его словам, изначально депутаты обсуждали вопрос налогообложения. В первом чтении предлагалось, чтобы все участники внешнеэкономической деятельности, которые пользуются криптовалютой, учитывались в налоговых органах.

«Теперь мы пришли к тому, что будет уведомительный порядок о том, что соответствующие внешнеэкономические сделки осуществляются», - объяснил Аксаков.

Депутат рассказал, что только после того, как сделка будет проведена, необходимо будет отчитываться перед налоговыми органами, чтобы уплатить по соответствующим операциям. В результате, по словам Аксакова, снимаются все риски, связанные с действиями недружественных стран и соответствующих структур.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку заявил, что введение ответственности за незаконное обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции. Чтобы делать это законно, нужно получить лицензию, разрешение и входить в реестр Центробанка, отметил Аксаков. Это поможет добросовестным участникам спокойно работать при выполнении внешнеэкономических операций. Рынок криптовалюты активно развивается и иногда используется в недобросовестных целях, поэтому встал вопрос о законодательном регулировании.

#Экономика #криптовалюта #Центробанк РФ #деньги #торговля #Госдума РФ #наш эксклюзив #рынок #Анатолий Аксаков #валютные операции
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