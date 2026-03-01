Cамые интенсивные налеты украинские боевики осуществляют в темное время суток, поэтому именно ночью у бойцов мобильных огневых групп больше всего работы. Из командного пункта бойцам сообщают о маршруте движения вражеских беспилотников, после этого группа выезжает в определенный квадрат местности и начинает отрабатывать по целям.

Сбитий у расчета добровольческой бригады «БАРС-Курск» может быть десятки за ночь. Так как одновременно пролететь вглубь территории России пытаются сотни украинских дронов - первоочередная задача для мобильных огневых групп: быстрая и грамотная координация с другими расчетами. Каждый раз важно организовать полноценную эшелонированную оборону.

«Круглосуточно летают, проводят разведку, малыми дронами проводят разведку, заходят прощупывают почву, где их ловят, где не ловят, где низины свободные, где проходные, заходят и стараются прорываться», - рассказывает командир мобильной огневой группы с позывным «Сокол».

Последнее время одна из проблем для МОГов - украинский дрон, из-за своего электрического двигателя получивший неофициальное название «электричка». Летает бесшумно и очень быстро. Чтобы перехватить такой объект, нужно работать на опережение

«Нам приблизительно скинули координаты. Мы приехали, мы уже даже акустически можем услышать. Он может пойти другой стороной, но мы приблизительно знаем, куда уже проехать, как и что, и сбиваем их», - объясняет «Сокол».

Гарантировано уничтожать цели из пулемета добровольцы могут на высоте около 400 метров. Но есть примеры прицельных сбитий на расстоянии и 800 метров от земли. Главное - вести как можно более плотный и кучный огонь. Поэтому по одному БПЛА как правило работает сразу два пулемета: стационарно установленный на машине и так называемый «вынос» на штативе – траекторией огня двух орудий дрон зажимают в своеобразные клещи.

Раньше украинские БПЛА летали роем: по словам добровольцев, тогда по ним было гораздо проще работать. Теперь враг меняет тактику. Во-первых, часто летает по одному, во-вторых - двигается на минимальных высотах, маневрирует, путает следы, может залетать в низины и уходить тем самым от средств обнаружения. Поэтому работа мобильных огневых групп превратилась в настоящую охоту

«Враг тоже меняет маршруты. То есть, они понимают, где их уничтожают. Ищут другие маршруты, другие низины. А мы, как мобильная огневая группа, мы так и называемся, уже перемещаемся. То есть сегодня мы работаем в этой точке, в другой день можем работать в другой точке. Работа такая у нас разъездная», - рассказывает артиллерист с позывным «Блогер».

Большинство бойцов курского «БАРС» - уроженцы Курской области. Многие принимали участие в освобождении своей малой родины во время вторжения украинских боевиков. Но есть и уроженцы других регионов. Водитель расчета из Тульской области. В мирной жизни был руководителем молодежной казачьей бригады. Многие его воспитанники добровольно ушли на фронт.

«У меня есть ребята, которые уже... ну, не вернулись. Которые уже попали в небесные станицы. И тот самый момент, когда ты стоишь рассказываешь родителям о том, какими они были... Да и сам понимаешь о том, что они там находились, а ты здесь находишься, ну я просто сам по себе почувствовал, что я не могу так, я просто не могу», - поделился водитель с позывным «Десятый».

Бойцы группировки войск «Север» расширяют буферную зону в Сумской области. Остановить продвижение наших штурмовиков на земле у врага не получается, поэтому украинские боевики отчаянно пытаются нанести как можно больше террористических ударов по гражданской инфраструктуре с помощью дальнобойных дронов. Кроме круглосуточной работы мобильных огневых групп, окончательно решить проблему можно, только лишив врага возможности дотягиваться до территории России: поэтому наступление группировки Север в сторону Сум активно продолжается, причем одновременно с нескольких сторон.