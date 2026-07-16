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Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

По словам главы киевского режима, наладить совместную работу между ними удавалось только при его личном посредничестве.
Россина Бодрова Дарья Неяскина 16-07-2026 17:58
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский заявил о наличии разногласий между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По словам главы киевского режима, наладить совместную работу между ними удавалось только при его личном посредничестве. Он отметил, что оборонное ведомство и военное командование должны взаимодействовать самостоятельно, а глава государства не должен принимать чью-либо сторону в подобных ситуациях.

Зеленский также подчеркнул, что рассчитывал на достижение единства между сторонами, однако этого добиться не удалось. При этом он признал, что считает себя также ответственным за сложившуюся ситуацию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что отставка правительства Украины была только ради увольнения бывшего главы Минобороны Михаила Федорова.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил возможную смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского. 

#в стране и мире #Украина #ВСУ #конфликт #правительство #кризис на Украине #михаил федоров #Александр Сырский #министр обороны Украины #глава киевского режима
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