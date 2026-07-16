Владимир Зеленский заявил о наличии разногласий между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По словам главы киевского режима, наладить совместную работу между ними удавалось только при его личном посредничестве. Он отметил, что оборонное ведомство и военное командование должны взаимодействовать самостоятельно, а глава государства не должен принимать чью-либо сторону в подобных ситуациях.

Зеленский также подчеркнул, что рассчитывал на достижение единства между сторонами, однако этого добиться не удалось. При этом он признал, что считает себя также ответственным за сложившуюся ситуацию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что отставка правительства Украины была только ради увольнения бывшего главы Минобороны Михаила Федорова.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил возможную смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского.