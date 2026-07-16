Отставка правительства Украины была только ради увольнения бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, отвечая на вопрос Zvezdanews.

Первой причиной увольнения Федорова собеседник телеканала назвал политический вес, который начал набирать бывший министр. Отмечается, что Федоров намерен работать на свою перспективу, но она не связана с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который «убирает всех конкурентов, пока они не встали на ноги».

Также сыграл свою роль конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам Олейника, Сырский заказывает одну номенклатуру для военных нужд, а экс-министр предлагает другую.

«Надо было бы обоих убрать, но в этой ситуации надо убирать Зеленского. Это же очевидно. Люди уже понимают, что он игры эти затеял», - отметил бывший депутат.

Олейник напомнил о коррупционной составляющей. Пришедший на должность Федоров провел ревизию, похитив около 300 миллиардов долларов из МО.

Напомним, на Украине начались акции протеста против увольнения министра обороны. По словам бывшего депутата, продолжительность митингов будет зависеть от того, какую позицию займет Евросоюз.

«Это сопротивление потихоньку будет нарастать. Где-то переполнит какая-то капля стакан, и будет то, что было когда-то. Майдан, бунт - бессмысленный и беспощадный», - подытожил Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что нынешний глава МВД Украины Игорь Клименко займет пост министра обороны. По ее словам, в силовом блоке властей киевского режима планируются и другие перестановки.